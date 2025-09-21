Valsa, si inizia di lunedì

La seconda amichevole tra Valsa Group e Gas Sales Piacenza ha dato altre indicazioni positive ad Alberto Giuliani e al suo staff che per la prima volta dall’inizio della preparazione hanno potuto schierare Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti insieme. Alla formazione titolare, o comunque ai migliori, manca allora soltanto l’altro schiacciatore oltre a Davyskiba (Porro o Bento?) e manca ovviamente il concorrente dei due centrali, Anzani. Per il resto i gialloblù sono partiti con Tizi-Oualou in diagonale principale con Buchegger, Davyskiba e Massari di banda, Mati e Sanguinetti al centro e Perry libero. Alla fine di un match equilibratissimo (gli ultimi tre parziali sono tutti terminati ai vantaggi) ha prevalso 2-3 la Gas Sales Piacenza (22-25 25-17 28-26 32-24 14-16 i parziali) trascinata dai 29 punti di Alessandro Bovolenta. Lato Modena finalmente ottima la prestazione di un Buchegger in grande crescendo: per lui 26 punti totali, 6 ace e soprattutto il 59% in attacco. Bene anche Davyskiba (21 punti personali) così come buone sono state le prestazioni di Perry in ricezione (59% per lui col 41% di ricezioni perfette) e di Mati e Sanguinetti in attacco. Nota dolente su cui lavorare: gli errori in battuta, ben 34 totali, assieme alle solite carenze di muri vincenti, soltanto 7 in un match durato abbondantemente più di due ore. Poco utilizzata la panchina con qualche ingresso di Federici e Tauletta.

Mondiali. Dopo l’impresa della Turchia di Lagumdzija, ai quarti di finale dopo aver battuto l’Olanda con 28 punti dell’ex opposto gialloblù, oggi alle 9:30 sarà la volta di Italia-Argentina, Porro e Anzani contro Giraudo. Domani in campo invece la Slovenia di Fabio Soli, alle ore 14 contro gli Stati Uniti di Kiraly nella sfida più incerta degli ottavi. Già ai quarti anche la Polonia, che sta avanzando a grandi passi verso una semifinale cui vuole arrivare anche l’Italia di De Giorgi.

Esordio di lunedì. La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato il programma delle prime quattro giornate di SuperLega, di seguito il cammino di Modena Volley che esordirà in un inedito lunedì sera contro Milano, mentre alla quarta giornata ci sarà il big match con Perugia. 1a giornata: Allianz Milano-Valsa Group Modena, lunedì 20 ottobre alle ore 20 (diretta VBTV); 2a giornata: Valsa Group Modena-Mint Vero Volley, domenica 26 ottobre alle ore 19 (diretta DAZN e VBTV); 3a giornata: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena, mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 (diretta DAZN e VBTV); 4a giornata: Valsa Group Modena-Sir Susa Scai Perugia, domenica 2 novembre alle ore 18 (diretta RAI e VBTV).

Alessandro Trebbi