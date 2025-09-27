Valsa, tre pedine in più. Ikhbayry, Bento e Giraudo

Continua senza sosta la preparazione di Modena Volley, che in settimana ha accolto Ahmed Ikhbayri e Arthur Bento e ieri Matias Giraudo, tutti giocatori al rientro dopo il Mondiale disputato nelle Filippine con le rispettive nazionali ovvero Libia, Brasile e Argentina. Tutti e tre sono rientrati dalla trasferta iridata con un bagaglio di esperienza in più, e in particolare l’opposto e lo schiacciatore si sono fatti notare per la prima volta a livello internazionale proprio in questa lunga estate, indipendentemente dai risultati poi conseguiti. La squadra di Alberto Giuliani è quindi ormai a ranghi completi, mancano soltanto Anzani e Porro che oggi giocheranno la semifinale iridata contro la Polonia. Modena invece tornerà in campo domani alle ore 17, a San Severino Marche per un’amichevole contro Lube Civitanova. Il prossimo weekend, invece, i gialloblù saranno attesi dal "Torneo Memorial Andrea Parenti", in programma al PalaPanini con Verona, Piacenza, Cuneo e appunto Modena. Andrea "Parre" Parenti era una colonna di Modena Volley e il suo ricordo al PalaPanini è più vivo che mai: la società ha deciso di intitolargli un torneo che sarà una grande festa e un grande spettacolo. Il programma prevede le due semifinali sabato (ore 17 Piacenza-Verona e ore 20 Modena-Cuneo), mentre la domenica si disputeranno le due finali (ore 16.30 3° – 4° posto, ore 19.30 1° – 2° posto). Il torneo è incluso in abbonamento per chi ha sottoscritto le tessere annuali, ma possono anche essere acquistati biglietti liberi. L’inizio del campionato, poi, dal 19 ottobre con in mezzo un altro torneo amichevole nell’ultimo weekend libero, a Montichiari.

Alessandro Trebbi