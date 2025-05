Vandali al centro sportivo. Panchine imbrattate e rotte

Il centro sportivo di Piumazzo è stato di nuovo nel mirino dei vandali. Questa volta sono state divelte e imbrattate alcune panchine poste nel centro sportivo Arci. Molto peggio è stato in passato, quando furono danneggiate anche strutture sportive con polvere di estintori e non solo. A denunciare gli ultimi fatti è stata Lodovica Boni del Gruppo Lega di Castelfranco Emilia e consigliere comunale a San Cesario, che spiega: "Nuovi atti vandalici sono stati compiuti nel corso delle ultime giornate a Piumazzo. Sono state abbattute e imbrattate le panchine poste nel centro sportivo Arci. Si tratta di un centro sportivo che comprende un campo coperto, campi sportivi all’aperto e spogliatoi.

La notizia in sé non sarebbe preoccupante se non fosse che quel centro sportivo è sottoposto ormai da più di un anno ad azioni vandaliche. Qui, infatti, avevano già tagliato il tendone della struttura e rovinato le porte degli spogliatoi provocando un danno considerevole. I cittadini sono stanchi di assistere impotenti ad un film con attori e trama sempre uguale. Sono sempre gli stessi ragazzi giovanissimi – prosegue Boni - che trascorrono il loro tempo in scorribande distruttive nel paese. Gli abitanti di Piumazzo, come quelli di tanti altri comuni, sono costretti a subire una doppia prepotenza: quella della baby gang che si muove indisturbata e quella dell’amministrazione che continua a minimizzare il problema, senza adottare soluzioni efficaci. Fino a quando dobbiamo tollerare tutto questo?

I gravi episodi avvenuti nelle ultime settimane ci riportano bruscamente alla realtà di un territorio non più sicuro. Il tema baby gang è un tema caldo, ecco perché il gruppo Lega del territorio ha organizzato un incontro aperto a tutti i cittadini invitando anche le amministrazioni, per parlare di come intervenire e prevenire questi fenomeni. L’incontro si terrà giovedì alle 19 presso la Sala Grande di Villa Boschetti a San Cesario e vedrà la partecipazione del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, dell’on. Gianni Tonelli reponsabile Sicurezza Lega, di Francesco Campobasso segretario nazionale del sindacato Sappe".

m.ped.