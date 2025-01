Vandali alle Focherini, sono tre minorenni

Sono stati individuati i vandali della tensostruttura intitolata a Ciccio Silingardi, che ospita la palestra della Scuola media Focherini. Si tratta di tre minorenni. La Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine ha, infatti, denunciato a piede libero tre minori per il reato invasione di edificio pubblico in concorso, a seguito di episodi di vandalismo e danneggiamenti all’interno di una palestra comunale.

I fatti risalgono a qualche settimana fa: approfittando del buio, una notte i tre giovani, dopo aver forzato l’entrata, si sono introdotti nella tensostruttura adiacente alle scuole medie Focherini. Una volta dentro hanno arrecato vari danni alla struttura, oltre ad abbandonare rifiuti sul pavimento, con conseguenti disagi significativi per gli studenti che utilizzano regolarmente lo spazio per le attività scolastiche.

Grazie a un’attività di osservazione e controllo del territorio, la Polizia locale è riuscita a intervenire tempestivamente, identificando i tre ragazzi e deferendoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. A loro carico è stato avviato un procedimento penale per il reato di invasione di edificio pubblico in concorso.

"Questo intervento – dichiara il Comandante della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, Davide Golfieri - conferma l’importanza della vigilanza sul territorio per garantire il rispetto e la tutela del patrimonio pubblico. Inoltre, è essenziale promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza e responsabilità verso i beni comuni, e per quanto è di nostra competenza, noi continueremo a lavorare per prevenire episodi simili".

Sull’episodio e sull’identificazione e denuncia dei tre vandali minorenni interviene anche Paola Poletti, assessore alla sicurezza: "E’ stato fatto un lavoro importante da parte della Polizia locale, cui va il mio ringraziamento. Le indagini che hanno condotto hanno permesso di individuare questi ragazzi minorenni, i quali hanno compiuto atti di vandalismo che hanno, fortunatamente, compromesso l’uso della palestra solo per poche ore, utili alla sanificazione dei locali che di conseguenza sono stati utilizzati dagli studenti".

Prosegue l’assessore Poletti: "I tre responsabili minorenni sono stati denunciati, ma ora è anche necessario che questi ragazzi possano prendere coscienza del loro comportamento e, come comunità, ci impegniamo per far comprendere l’importanza dei luoghi e dei beni pubblici, al fine di evitare che questi episodi possano ripetersi".

Maria Silvia Cabri