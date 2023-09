Vandali danneggiano bar a Carpi: "Tavoli rotti, siamo esasperati"

Si definisce "amareggiato" il titolare del ‘Milano Bistrò’ di piazza Martiri, che alle prime luci dell’alba di ieri mattina è stato vittima di un vero e proprio raid vandalico. Hussein Hawila, ‘Stefano’ come in tanti lo chiamano, si è accorto ieri mattina verso le sei di quello che avevano fatto al suo dehors: "Di notte tavoli e sedie vengono riposti all’interno, poi ogni mattina alle cinque gli incaricati delle pulizie li portano fuori, per essere già operativi per le prime colazioni. Io sono arrivato verso le sei e lo spettacolo che mi sono trovato di fronte è stato davvero brutto". Ignoti vandali avevano, infatti, gettato a terra e danneggiato sedie e tavolini del Bistrò Milano: "Tre tavolini sono da buttare, un altro è stato danneggiato, e due sgabelli in ferro sono stati piegati – spiega Hussein Hawila -. Oltre al danno materiale, economico, quello che più mi pesa è quello morale, psicologico. Come è possibile, mi chiedo, che tutto questo avvenga nel cuore pulsante della città, a soli venti metri dal Municipio e per di più con due guardie in servizio per il festivalfilofia? Se tutto questo accade, significa che la città non è più sotto controllo, né dell’amministrazione né delle forze dell’ordine".

"Ho fatto in passato tantissime segnalazioni – prosegue – ma la sensazione è che i commercianti non siano ascoltati. Le biciclette sotto il portico, persone che giocano a pallone in piazza Martiri nonostante ci sia un’ordinanza che lo vieta. Chi governa la città ha delle responsabilità. Dal 1989 gestisco pubblici esercizi nel centro di Carpi: 21 anni in via Berengario, 11 anni al bar Dorando e da quasi 2 anni ho il Milano Bistrò. Non mi era mai capitata una cosa simile". Il titolare del bar ha fatto denuncia ai Carabinieri e saranno passare al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche del Comune, da parte della Polizia locale.

m.s.c.