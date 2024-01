Raid vandalico a Modena: danneggiate 15 auto parcheggiate. "Qui siamo ostaggio dei teppisti"

Modena, 30 gennaio 2024 – Risveglio amaro quello di ieri per i residenti del quartiere Sacca. Nella notte una quindicina di auto sono state gravemente e inspiegabilmente danneggiate da vandali in via Monsignor Boni. Si sarebbe trattato di gesti vandalici fini a se stessi. Sul posto ieri mattina sono subito intervenute pattuglie della polizia locale, le volanti e la scientifica che ha effettuato i necessari rilievi. Una delle auto è stata portata via con il carro attrezzi e a terra erano ben visibili i cumuli di vetri.

L’area colpita si trova nel rione Sacca Ovest a lato di via delle Suore che fronteggia il lato del centro commerciale Sacca e altre due vetture sono state danneggiate in via Benassi, poco distante. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato, come fanno notare gli stessi residenti preoccupati. Circa due settimane fa erano stati vandalizzati altri mezzi parcheggiati nella vicina via Anderlini. Ci si chiede quindi quale sia lo scopo di tali e gravi gesti e se a colpire sia sempre la stessa banda. Quello che è certo è che i residenti della Sacca si dicono "stanchi ed esasperati" da una situazione che non accenna a migliorare.

"In questa zona bivaccano, dormono, ci fanno di tutto – afferma Maurizio Graia – ho scritto al Comune ma non ho mai ricevuto risposta. Spesso abbandonano le bottiglie rotte e alla Sacca hanno già rotto altre volte le auto. Modena è invasa da teppisti che non sanno come passarsi il tempo e commettono questi gesti". Vanessa Petrachi sottolinea: "Abbiamo trovato sotto casa tutte le auto completamente distrutte, ma non hanno rubato niente. La macchina ora è a riparare: il vetro era sfondato e avevano aperto pure il bagagliaio". A dirsi stanca è anche Maria Cassano: "Vivo qua da tre anni ma nell’ultimo anno ho paura ad uscire da sola la sera – sottolinea – Le panchine sono sempre sporche: se non ci bivaccano sopra sono piene di bottiglie e c’è il centro scommesse sempre pieno di gente ‘particolare. Parlano di riqualificazione ma vediamo solo degrado".

Secondo Giuseppe Fiumerodo "non è la prima volta che accadono episodi simili. Una volta era un quartiere tranquillo ma ora non lo è più – denuncia – E’ diventato impossibile stare tranquilli: appena c’è un po’ di nebbia o buio le auto vengono sistematicamente svuotate o deturpate. Abbiamo già fatto denuncia per altri tentativi di furti e di atti vandalici. Hanno provato a rubare canaline di rame anche nelle palazzine: la situazione è assurda ed è la seconda volta che mi danneggiato l’auto". "Come M5S crediamo che non si possa continuare ad essere in balia di orde di vandali e vivere nel terrore di trovarsi alla mattina l’auto devastata, come purtroppo sempre più spesso accade per i residenti del rione Sacca – afferma a tal proposito la consigliera comunale Barbara Moretti – I danni sulle auto in sosta registrati anche la scorsa notte, in una zona già colpita da episodi simili, sono un dato preoccupante, soprattutto perché nulla si è fatto per prevenire quanto sempre più frequentemente sta accadendo. E che come Movimento 5 stelle da tempo chiediamo. Purtroppo è caduto nel vuoto anche il nostro Ordine del Giorno con cui recentemente avevamo chiesto il potenziamento dell’illuminazione pubblica e delle rete di videosorveglianza". Atti vandalici continui anche tra via Poletti, Ricci e Begarelli dove i residenti segnalano continui danneggiamenti alle auto in sosta.