Vandalismi al parco dei Gelsi. Ripuliti i giochi imbrattati

Come promesso pubblicamente qualche giorno fa, sono stati ripuliti a tempo di record i giochi e le attrezzature del parco di via dei Gelsi, che ignoti avevano imbrattato di recente con vernice e scritte varie. Ad annunciarlo è stata sui propri canali social la stessa amministrazione comunale, che ha sottolineato: "Un sincero grazie agli operai del Comune e agli addetti di Hera che sono riusciti, non senza fatica, a ripulire i giochi per i bambini del parco di via dei Gelsi che erano stati imbrattati dai vandali nello scorso fine settimana. La polizia locale sta facendo verifiche per individuare i responsabili".

La sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ha aggiunto: "Desidero davvero ringraziare sia gli operai del Comune di Vignola che gli addetti di Hera che si sono attrezzati per intervenire in tempi rapidissimi per ripulire gli imbrattamenti dei giochi al parco di via dei Gelsi. Infatti non si tratta solo di trovare "braccia", ma anche di avere le attrezzature specifiche per questo tipo di pulizia.

Confermo che la polizia locale, anche attraverso le telecamere al servizio del centro storico, sta portando avanti le indagini per tentare di individuare i responsabili. Sono gesti vandalici che forse agli autori sono apparsi goliardici, ma che in realtà creano danni all’intera comunità. Per primi i bambini, che sono i principali utilizzatori dei giochi, ma anche a tutta la cittadinanza, perché è spettato a noi poi intervenire per le pulizie". La prima cittadina, in altri termini, ha sottolineato come questi interventi siano in effetti un costo che pesa sulle spalle dell’intera comunità.

Diversi, sempre via social, i complimenti che sono arrivati al Comune per questo intervento di pulizia. Al contempo, sono state segnalate dagli utenti altre condizioni critiche al parco Europa e al parco di via Milano. Proprio al parco di via Milano, in particolare, un utente ha evidenziato "giochi danneggiati e pericolosi staccionate che delimitano il rio Schiavaroli marcite o divelte, ponte pedonale crollato, marciapiede che rischia in alcuni punti di franare nel fossato, panchine inagibili o assenti".

m.ped.