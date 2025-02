Vandalismi, al vaglio i filmati

Sono in corso serrate indagini, da parte della Polizia di Stato, per identificare i responsabili dei gravi atti vandalici e danneggiamenti commessi in occasione del match al Braglia contro il Mantova. Nel mirino i supporter del Mantova arrivati sabato in città che, lungo il tragitto, hanno commesso gesti gravissimi: danneggiamenti in treno, lancio di petardi e sassaiola sui binari. Ovviamente tutti rischiano denunce per svariati reati: dal danneggiamento all’interruzione di servizio.

Fondamentali agli accertamenti saranno sicuramente i filmati di videosorveglianza, ora al vaglio degli agenti della Digos. I tifosi mantovani hanno trasformato il regionale di Trenitalia Tper 22479 in un vero campo di battaglia.

"Durante il viaggio – hanno dichiarato da Trenitalia Tper – si sono verificati atti vandalici che hanno comportato soste prolungate nelle stazioni di fermata e due stop non programmati del treno con conseguenti ritardi sulla linea. In particolare a Rolo e nei pressi di Modena sono stati azionati indebitamente i freni di emergenza e sono state sbloccate le porte di discesa". I tifosi sono scesi sui binari poco prima dell’arrivo in stazione, con petardi e fumogeni, lanciando sassi anche in direzione del treno e tentando uno scontro con i tifosi del Modena sulle staccionate ’armati’ di bastoni. Rissa evitata grazie all’intervento immediato della Polizia.