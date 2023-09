"Vandalismi e furti al campo sportivo, per reagire serve l’aiuto di tutti i cittadini"

La società sportiva Junior Club di Finale chiede aiuto: sono ormai troppi gli episodi di furti e vandalismi a cui si deve assistere nell’impianto sportivo.

"Da alcune settimane lo stadio è tornato ad essere la meta più ambita da parte di alcuni balordi. Finché ci venivano sottratti succhi di frutta, qualche gelato e i predoni bighellonavano in giro abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco . Ma negli ultimi giorni la situazione si è fatta insostenibile e il livello di danni si è sensibilmente alzato: si sono messi a spaccare i lucchetti con cui abbiamo provato a chiudere la nostra sede, hanno tentato di forzare finestre e nell’ultima notte hanno rotto le porte per impossessarsi di diverse paia di scarpe e alcuni borsoni nuovi. Faremo denuncia ai carabinieri, sempre super gentili e disponibili. Ma con il sostegno di tutti forse ci sarà modo di intercettare questi ladri di polli, che tanto male ci stanno facendo. Chiediamo a tutti di tenere gli occhi aperti, di segnalare al 112 eventuali movimenti sospetti ad orari inusuali per uno stadio di calcio oppure personaggi che indossano materiale Junior Finale senza alcun apparente motivo. Con l’aiuto di tutti potremmo - forse - tornare nel seminato della legalità".