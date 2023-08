Vandalismo a Concordia: auto sfasciata con un bidone

Atto vandalico nel cuore della notte, tra venerdì e sabato, in via Giosuè Carducci a Concordia. Nel mirino dei vandali è finita la Fiat Punto di Ivan Sala alla quale è stato sfasciato il parabrezza con un bidone metallico ritrovato sul posto. Il proprietario ha fatto l’amara scoperta al rientro da una serata trascorsa in paese. "Alle 22,30 sono andato al bar in via Carducci. Avevo parcheggiato la vettura sulla strada che fronteggia il distributore Tamoil e – precisa Ivan – li è rimasta fino alle due di notte. Con un mio amico ci siamo recati a piedi sulla pista ciclopedonale fermandoci sulle panchine lungo l’argine del Secchia. Al ritorno ho trovato l’auto col parabrezza distrutto. Poco distante sull’erba del parco c’era il bidone metallico con cui hanno inferto i colpi violenti all’auto. Il vandalismo è avvenuto sulla strada provinciale 8 ben illuminata e coperta da più telecamere pubbliche. Inoltre le telecamere della stazione di servizio Tamoil dovrebbero aver ripreso chi ha prelevato il bidone, presumibilmente trovato in quell’area. Ho avvisato il 112 e sporto denuncia ai carabinieri".

Flavio Viani