"Vandalismo farneticante, speriamo paghino i danni"

"Tra di loro si chiamano ‘Guerrieri Vivì ma in realtà sono vandali che danneggiano il patrimonio pubblico costringendo tutta la comunità a pagare per rimediare ai danni che procurano". Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini condanna le scritte ‘No Vax’ comparse sui muri esterni del polo Leonardo a Modena. "Da mesi – osserva Bonaccini – imbrattano scuole, edifici pubblici, ospedali, sedi dei sindacati e dei partiti. Mi auguro i responsabili vengano subito individuati e che paghino per i danni".

"Non tolleriamo alcuna forma di violenza e vandalismo verso la comunità – interviene il presidente della Provincia Fabio Braglia – e quanto accaduto al Polo Leonardo è per noi di estrema gravità. Auspichiamo che le forze dell’ordine trovino quanto prima i responsabili dell’atto criminale e che paghino i danni arrecati, non solo all’istituto, ma all’intera comunità modenese".

Per il presidente Braglia, infatti "questi gesti devono essere condannati e i delinquenti vanno individuati con rapidità. La Provincia provvederà a ripristinare i danni al Selmi e al Corni in tempi rapidi, perché gli studenti e gli insegnanti meritano scuole decorose e pulite, ma questo non sottrae dalle proprie responsabilità gli autori di un gesto che non appartiene e non rappresenta la comunità modenese".

I tecnici della Provincia stanno effettuando in queste ore i sopralluoghi all’istituto per stimare l’importo del danno e i costi di ripristino delle superfici esterne dell’edificio.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha definito intollerabili le scritte farneticanti e senza senso, di matrice no vax, che nella mattina di ierisono apparse sulle facciate degli edifici del Polo Leonardo, che accoglie diversi istituti superiori cittadini.

"Sdegno e ferma condanna per un gesto inqualificabile e per la mano che ha osato deturpare con scritte deliranti parte del patrimonio più caro alla comunità: le scuole dove i nostri giovani si formano al rispetto e agli ideali democratici per diventare i cittadini di domani", ha detto Muzzarelli parlando di "un atto vandalico che offende la cittadinanza e denota disprezzo per l’intera comunità; un gesto che non si può in alcun modo sottovalutare e che come tale va perseguito, come già avvenuto in passato". Il sindaco si è detto fiducioso che le forze dell’ordine, che ieri mattina erano numerose sul posto, "risaliranno ai responsabili per inchiodarli alle loro responsabilità".

Sul caso è intervenuto anche il Partito democratico della città di Modena riguardo: "Esprimiamo solidarietà verso gli studenti, i professori e tutto il personale scolastico degli istituti Selmi e Corni del polo scolastico di via Leonardo Da Vinci, e condanniamo l’ennesimo vergognoso atto vandalico di matrice no vax che ha colpito Modena. Purtroppo, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, queste scritte deliranti continuano a imbrattare gli edifici della città. Chiediamo che i responsabili vengano individuati e che paghino in prima persona i danni arrecati alle strutture".

