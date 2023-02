Vandalizzata l’attesa targa per Lenzini

L’altro ieri, a 36 anni dalla scomparsa, è stato intitolato un parco romano ad Umberto Lenzini, storico presidente della Lazio calcio originario di san Michele Pelago (tra Pieve e Fiumalbo). Sollecitata da parenti e tifosi, la città di Roma ha così reso omaggio a ‘un uomo che ha scritto una pagina importante dello sport cittadino, regalando nel 1974 alla Società Sportiva Lazio il primo titolo di campione d’Italia’. Alla cerimonia col sindaco Gualtieri, in via Crisafulli, presenti anche la figlia di Lenzini, Elide, e il nipote Lorenzo di Pievepelago, ma anche Giancarlo Oddi, Franco Nanni e Sergio Petrelli ex calciatori che in biancoceleste vinsero nel 1974 lo scudetto, e il giocatore Patric a rappresentare la squadra di oggi. La targa purtroppo ieri era stata già stata vandalizzata da tifosi romani giallorossi. Resta comunque il riconoscimento tanto atteso. E a Pievepelago c’è già chi propone sia l’intitolazione della strada degli impianti sportivi che festeggiamenti nel 2024 in occasione del 50° anniversario dello scudetto della Lazio che all’epoca soggiornò qui.

