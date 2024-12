Vandalizzato il monumento al maiale. Il sindaco: "Gesto senza logica"

A neanche una settimana dalla tradizionale festa del Superzampone, che ha portato migliaia di persone in piazza per celebrare uno dei prodotti più tipici del territorio, è stato vandalizzato, ma fortunatamente subito ripristinato, il monumento al maialino che campeggia in piazza Papa Giovanni XXIII, nel cuore di Castelnuovo Rangone. A darne notizia è stato lo stesso sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, che ha provveduto anche a sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Molto probabilmente, viste le telecamere installate in questa zona, non rimarranno ancora ignoti per molto tempo i responsabili del gesto. Le immagini sono infatti già state acquisite e, anche se non sono stati forniti molti dettagli perché le indagini sono in corso, si vede una persona che vandalizza il monumento, rimuovendolo dalla sua sede. Con lui, ci sarebbe un’altra persona. Non un nutrito gruppo, quindi, ma probabilmente soltanto due ragazzi. Il primo cittadino Paradisi ha commentato: "Un gesto ignobile, stupido e senza alcuna logica. Mi auguro che le telecamere comunali in zona consentano di accertare ogni responsabilità e di perseguire i colpevoli". Il maialino, comunque, già nella giornata di ieri, è stato ricollocato nella sua sede originaria e non ha subito altri danni. Questo monumento è stato inaugurato il 14 dicembre 1997. L’opera, in bronzo, è stata realizzata dall’artista Kee Sansen e donata dall’Ente Esportazioni Carni Olandese come segno di riconoscimento per la qualità del lavoro e dell’impegno delle tante aziende di Castelnuovo nella lavorazione delle carni suine.

Marco Pederzoli