Vandelli inaugura la sua mostra

L’arte di Annalisa Vandelli entra al Mercato Albinelli. Sabato 28 alle 12 inaugura la mostra fotografica "Voi siete qui: ovunque" della fotoreporter e scrittrice sassolese, allestita all’interno del mercato storico di Modena.

La mostra, a ingresso libero, è sostenuta da BPER Banca, Tetra Pak e l’Acetaia Monari e Federzoni, con il patrocinio del Comune di Modena. Dopo aver esposto in luoghi prestigiosi in Italia e all’estero, Vandelli approda per la prima volta nella sua Modena, nel cuore pulsante della città, con un lavoro voluto insieme al Mercato Albinelli, che si trasforma per l’occasione in un enorme abbecedario.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare all’Albinelli questa grande mostra – sottolinea il presidente del Consorzio Mercato Albinelli, Andrea Solieri –, un evento culturale e popolare al tempo stesso, un motivo in più per entrare al Mercato da parte di chi viene sempre e di conoscerci meglio per tutti i cittadini".

Ogni lettera è rappresentata da una fotografia e da un testo. Vengono ritrattate parole del quotidiano per scoprirne uno spessore ulteriore, perduto e a volte mitico. Un dentro e fuori dal tempo e dallo spazio. I fondali di questo viaggio sono di cartone, materiale caro al mercato, con il colore dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e, magari, lo stesso carattere curativo, quello della parola e quello della fotografia, che insieme sfidano il tempo nell’infinito istante di uno sguardo: all’Abinelli, con lemmi che sono cari ai modenesi e al mercato, ovunque con parole altre e l’immaginifico che porta altrove e dentro, in un gioco ricco, profondo, divertente