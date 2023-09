Vannacci presenta il libro all’Rmh

Arriva a Modena la presentazione del libro che ha destato più scalpore in questo 2023 e verrà presentato direttamente dall’autore Roberto Vannacci. Sarà un’occasione unica, in una delle prime presentazioni finora organizzate, in cui l’autore si confronterà con i numerosi lettori che hanno dimostrato il successo del testo e l’importanza delle sue parole. Sicuramente si tratta di un testo divisivo, che ha generato non poche polemiche sia sul contenuto sia sull’autore stesso. Il libro è stato suddiviso per tematiche ed ognuna approfondita e argomentata portando dati e statistiche, che come sempre sono proprio quelle che smuovono di più gli animi.

L’appuntamento è sabato 30 settembre alle ore 18.30 all’Rmh Modena Des Arts Hotel in via Settembrini 10 a Baggiovara di fronte all’ospedale civile.