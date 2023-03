Vasco: "Buon Kom-pleanno Sei la mamma più rock d’Italia"

È apparso ieri mattina subito sui social il post di Vasco con gli auguri di buon compleanno a mamma Novella, per le 92 le primavere della "mamma più rock d’Italia", come le ha scritto il sindaco Federico Ropa nel suo messaggio augurale. "Buon Kom-pleanno a mia mamma" il titolo dell’affettuoso testo, con in calce a una foto che li ritrae assieme lei e un’altra con il figlio. "È molto sensibile – ha scritto Vasco della mamma – ed è stata sempre tanto vivace. Si è sposata giovane innamorata della vita e di suo marito. La nostra era una famiglia povera, ma si respirava amore e a me non è mancato niente". Ha parlato della famiglia e della mamma preziosa dispensatrice di consigli sulle sue canzoni. "Alla Novella – ha scritto – piaceva molto la musica, le piaceva ballare nelle scampagnate all’aperto. Le ho fatto sentire le mie prime canzoni, la usavo come campione. Ricordo che "Ogni volta" le piacque subito, ma per "Toffee" mi sfidò ironica: "Ma dici sempre solo Toffee". Ma sapevo che l’aveva capita". E in rete è arrivata anche la versione della mamma in un post è stato pubblicato da Vasco number one. Eccola: "Vasco un giorno mi disse: "Mamma senti questa canzone". Ogni tanto durante la canzone mi guardava, io stavo zitta e alla fine lui guardandomi mi disse: "E allora?". Io gli risposi: "Ma allora cosa Vasco? Non ci sono delle parole in questa canzone, non ti sei mica sprecato, c’è solo Toffee Toffee. Lui mi rispose: "Si ma... non capisci? Spero comunque che se non piace a te, piaccia agli altri". Fu mamma Novella a iscrivere Vasco a una scuola di canto. Papà Giovanni Carlo detto "Carlino", camionista, morì all’improvviso nel 1979, a 56 anni. Walter Bellisi