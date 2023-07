Vasco, conto alla rovescia Zocca aspetta il suo mito

È il momento, sempre molto atteso, dell’arrivo al paesello del Komandante. Lo attendono migliaia di fan e i suoi compaesani. Dopo 12 concerti in 29 giorni di tour, per Vasco iniziano le vacanze sui suoi monti. È atteso a breve, e da alcuni giorni si è intensificata la presenza di giovani e non solo che sostano sulla strada davanti alla casa del Blasco lasciando messaggi sull’asfalto diventato un perenne mosaico multicolore. Tutto è già predisposto per accoglierlo e assistere all’intenso e continuativo pellegrinaggio alla casa e al Bibap, il bar di fronte alla Pizzeria Carla, dove non passa pomeriggio senza che il Blasco vi si rechi per una partita a briscola con i suoi amici più stretti. Visti i passati assembramenti dei fan di fronte all’abitazione del rocker e lungo la strada, di concerto con la Prefettura di Modena e le forze dell’ordine, il Comune ha predisposto il piano di sicurezza dell’area. Il sindaco Federico Ropa ha firmato un’ordinanza di divieto accesso a veicoli, motocicli e bici alla strada della casa del Blasco, e anche divieti di sosta in strade secondarie.Sono previsti bagni pubblici per i fans, cestini e pulizie dedicate nell’area in accordo con Hera. I divieti di circolazione e di sosta sono validi fino al 21 agosto, stessa data dell’anno scorso, e ciò fa supporre che Vasco potrebbe trascorrere il Ferragosto al suo paese, anche se nel 2022 lo lasciò il 10 di agosto. Un mese e più, quindi, nel verde di Zocca, a un paio di chilometri da mamma Novella, con incontri giornalieri e qualche cenetta con gli amici di sempre, con il saluto di migliaia di fan ai quali non ha mai lesinato autografi.

Walter Bellisi