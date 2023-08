Vasco e l’abbraccio ai ragazzi disabili

Tante emozioni e tanta felicità ieri a Zocca per l’incontro tra Vasco Rossi e alcuni ragazzi disabili del Frignano. Accompagnati dalla loro educatrice professionale Chiara Nesti e dalla coordinatrice del servizio Sedt (Servizio educativo territoriale domiciliare dell’unione dei comuni del Frignano) della Cooperativa Domus Assistenza Pamela Barbati, i ragazzi hanno potuto stringersi al loro mito, con Vasco gentilissimo che li ha accolti e salutati calorosamente. "Un’esperienza indimenticabile" il commento dei ragazzi, un gesto non nuovo a Vasco, che nei giorni scorsi non ha trascurato di visitare ed ammirare varie bellezze della nostra montagna.

g.p.