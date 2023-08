Vasco lascia Zocca e saluta i suoi fan

ZOCCA

Martedì Vasco ha lasciato la sua Zocca per continuare le vacanze estive, come consuetudine, a Castellaneta. Ma anche se la casa a Verucchia ha le persiane chiuse, la processione dei fan non si è fermata. "Incredibile", ha commentato il sindaco Federico Ropa. "Abbiamo avuto un’affluenza più alta del passato – afferma il primo cittadino -. Quando Vasco fa i tour aumentano i numeri. È veramente un indotto molto importante per il territorio". Non solo."Sabato e domenica siamo arrivati a 400 fan davanti alla casa. Che sono complicati da gestire da un punto di vista dell’ordine pubblico. Durante la settimana, le presenze hanno oscillato dalle100 alle 200". Per il sindaco, a tutto ciò ha influito anche l’effetto mediatico sui social. "Vasco – spiega - posta le sue uscite, pubblica le storie, i fan hanno imparato le sue abitudini e percepito che ha piacere di incontrarli. Un indotto questo che si è auto alimentato nel tempo". Nonostante Vasco sia partito, il sindaco ha mantenuto attiva l’ordinanza, che avrebbe scadenza 28 agosto, di divieto di transito davanti alla casa del Blasco e i divieti di sosta nelle strade circostanti, oltre ai bagni chimici".

w.b.