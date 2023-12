Vasco, Natale in famiglia coi tortellini

Come ormai tradizione, il giorno di Natale Vasco è salito a Zocca a fare gli auguri a mamma Novella che gli aveva preparato il solito buon piatto di tortellini. Pomeriggio in famiglia e, alla sera, cena con gli amici di sempre. Per i fan ha consegnato ai gli auguri ai social. "Tanti tanti auguri di Buon Natale – ha scritto –. Buone Feste e Buon Anno Nuovo. E nell’anno nuovo ci saranno sette concerti a San Sirooooooo e quattro concerti a Bari!!! Evvivaaaaa!". Numerosissimi gli auguri inviati dai fan. E il parroco di Santa Croce di Magliano, come ha commentato su Facebook Gianluigi Trasmundi, all’omelia della messa di Natale ha detto: "Mi vengono in mente le parole di Vasco Rossi: ‘Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l’ha’". Ieri Vasco ha ricordato quel novembre 1965 quando vinse il primo concorso ’L’usignolo d’oro’ con la canzone Come nelle fiabe. "Andavo in giro l’anno dopo nei vari paesi dove veniva fatta la selezione e alla fine arrivavo io, il vincitore dell’anno prima! Mi sentivo già una star – ha scritto –. 40 anni dopo ho scritto ’Come nelle favole’. È un cerchio che si chiude in un certo senso". E anche qui una pioggia di commenti e like.

Walter Bellisi