Vasco, partita a carte al BiBap e incontro col sindaco

Martedì, il sindaco di Zocca Federico Ropa si è mischiato ai fan che attendevano Vasco davanti al BiBap. Poi è entrato nel locale, non ha partecipato alla consueta partita a carte perché il tavolo era già completo, ma è seguito il saluto di benvenuto da parte sua al concittadino illustre. Ropa gli ha fatto i complimenti per i concerti di quest’anno. "Ho voluto esserci anch’io a uno dei tuoi concerti – ha spiegato –. Ero a Bologna, molto rock, mi è piaciuto tanto. Ora – ha aggiunto – aspettiamo con ansia quello del prossimo anno che sarà ancora più bello". Vasco ha risposto con un sorriso di gradimento. Altri scambi di battute e si sono lasciati con l’arrivederci, per la visita ufficiale annuale, non ancora programmata, in municipio con i membri della Giunta comunale. Di fronte alla casa di Vasco e al BiBap continuano intanto le ‘adunate’ spontanee, sempre più numerose, dei fan che arrivano da ogni luogo vicino e lontano. E Vasco documenta tutto con il telefonino pubblicando i ’clippini’ nelle storie di Instagram. Martedì ha salutato i fan con "Eccoli qua, buongiorno". Nel video ha fatto anche una carrellata sulle moto che il suo dirimpettaio Memo aveva messo in bella mostra sul margine del cortile di casa, ’affacciate’ sulla strada. Rivolto ai fan, Vasco ha poi continuato: "Venite, venite, con la solita calma, perché c’è caldo...". Posto fisso, di primo mattino, per Luciana di Maserno. Walter Bellisi