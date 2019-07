Zocca (Modena), 30 luglio 2019 - Il messaggio è arrivato. Vasco Rossi ha risposto alla missiva di Elisa Bonacini, presidente dell’associazione ‘Un ricordo per la pace’, inviatagli tramite il nostro giornale, con la quale invitava lui o mamma Novella a richiedere per il padre la ‘Medaglia d’Onore’, conferita su decreto del Presidente della Repubblica agli Internati Militari Italiani (Imi). «Sarei lieta – aveva scritto la Bonacini – di poter essere di aiuto anche a te, come decine di Imi e loro figli/discendenti che ho coinvolto in questa iniziativa e che ho assistito gratuitamente. E’ lo Stato che si inchina davanti al sacrificio di questi italiani».

Vasco ha riposto domenica, su Instagram, dove ha pubblicato foto del padre e di lui bambino assieme, corredate da brani della lettera inviata dalla presidente Bonacini. Fa esplicito riferimento all’Associazione con sede a Latina. Fra i brani scelti: «I nostri papà tra i 650.000 soldati italiani che per fedeltà della Patria dissero no al fascismo e preferirono subire la prigionia nel lager, costretti al duro lavoro per la Germania». Giovanni Carlo Rossi, militare, fu catturato con i suoi commilitoni, probabilmente il 17 settembre 1943 e fu detenuto dai tedeschi nella Caserma ‘Vittorio Veneto’ a Portoferraio fino alla deportazione nei campi di concentramento in Germania nell’ottobre 1943. La lettera di Elisa Bonacini terminava con un invito: «Caro Vasco, seppur inconsapevolmente, sei il più celebre dei testimonial per accendere i riflettori sulla storia degli Imi. Troppi anni di oblio. Chi meglio di te può farlo?».

Commenta che «la pubblicazione su Instagram fa intuire che Vasco ha accolto favorevolmente il nostro messaggio e che potrebbe richiedere a breve la Medaglia d’Onore in memoria del padre. La richiesta – precisa – potrebbe partire anche dalla mamma Novella Corsi, un modo di dimostrare ulteriormente l’affetto e la stima per un uomo che tanto ha trasmesso al figlio, i veri valori della vita. Se la domanda verrà inoltrata durante l’estate la consegna dell’onorificenza dovrebbe avvenire intorno alla Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2020». E lancia al Blasco una proposta: «Onore a tutti gli Imi. Giovanni Carlo Rossi uno dei tanti. La sua storia legata a una delle rockstar più amate in Italia è un modo per ricordare tutti gli altri. Certo che saremmo felici di avere Vasco testimonial della nostra attività di memoria, magari nel ruolo di presidente onorario della nostra associazione. Vasco, vuoi diventare il nostro presidente onorario?».