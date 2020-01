Modena, 21 gennaio 2020 - "Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per questa onorificenza, ringrazio da parte mia e da parte di Vasco (foto), mio figlio. Spero tanto che 'Carlino' da lassù veda questa bella festa". Queste le parole commosse di Novella Corsi, novantenne mamma di Vasco Rossi, che oggi nella Prefettura di Modena ha ritirato la medaglia d'onore riconosciuta al marito Carlo Giovanni Rossi (video), detto 'Carlino', tra i soldati italiani che furono deportati in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il 17 settembre 1943 'Carlino' fu deportato nel campo di Dortmund Stalag perchè rifiutò di combattere per i tedeschi, rimase prigioniero fino al 16 ottobre 1945 e morì nel 1979 all'età di 56 anni in seguito ad un incidente. La vedova Novella Corsi presentò la domanda per l'onorificenza che è stata consegnata oggi, Giornata della Memoria di tutte le vittime dell'Olocausto, durante una cerimonia in cui sono state consegnate quattro medaglie. Assieme alla mamma di Vasco anche il figlio del cantante, Luca ed è stato il sindaco di Zocca, assieme al Prefetto, a consegnare la medaglia.

"E' stato Vasco che ha voluto questo riconoscimento e l'estate scorsa abbiamo saputo che avrebbero dato la medaglia - spiega la mamma del cantante - Vasco è stato molto contento, era molto affezionato al papà che non ha potuto vedere tutta la sua carriera".