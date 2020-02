Zocca, 2 febbraio 2020 - Il 7 febbraio Zocca fa gli auguri di buon 68esimo compleanno a Vasco con tante attrattive.

Nella centralissima via Mauro Tesi, quando calerà il buio, si accenderanno quindici luminarie che riproducono il testo di Albachiara, la canzone con la quale il Kom chiude i suoi concerti. Quindi, dal Bibap a Piazza Martiri si susseguiranno le scritte "Respiri piano per non far rumore, Ti addormenti di sera, Ti risvegli con il sole, Sei chiara come un’alba, Sei fresca come l’aria...".



Un’idea questa del vicesindaco Federico Ropa che spiega: "Sarà anche proiettata una gigantografia di Vasco sulla parete di un fabbricato di fronte a Piazza dei Martiri e lungo la strada porremo alcuni banner con foto di Vasco a grandezza d’uomo e chi vorrà potrà fotografarsi con il suo idolo e pubblicarle sui social, hashtag #albachiara, #Zoccapaesedella musica, #comune di Zocca, #Zoccaland, #ilrockerdizocca". Non sono escluse altre iniziative che si potranno scoprire nel corso della festa, in diretta.



E chissà che da oltre oceano non arrivi anche un clippino del festeggiato per salutare paesani e fan. L’accensione delle luminarie avverrà alle 19 alla presenza dei membri dell’Amministrazione comunale che ha organizzato l’iniziativa, di Daniela Fregni manager di Vasco e presidente di Giamaica Srl, di Luigi Lamarina responsabile del fan club ufficiale e di Silvia Balestri presidente del Vasco Rossi Zocca Fan Club, sodalizio quest’ultimo che ha organizzato un aperitivo al Bistrò Civico 20, in via Pineta 20, a evento concluso. "Vasco ha fatto tanto non solo in campo musicale, ma anche sociale, spesso in silenzio – ricorda Federico Ropa –. Grazie a Vasco, ogni anno, tante persone vengono a visitare il nostro paese per vedere dove è nato e dove spesso ritorna. Si tratta di un vero e proprio turismo musicale che non ha limiti di età, perché sono tre generazioni di persone che vengono quassù a seguire Vasco, un turismo che non ha nemmeno limiti di stagionalità, che non conosce inverno, estate, autunno e primavera, sia che Vasco sia presente o non lo sia. Questo è molto importante per Zocca. Per le luminarie abbiamo scelto la canzone Albachiara non solo perché è molto bella, ma anche perché il week end successivo sarà San Valentino, dunque sarà dedicata da parte di Vasco e degli Zocchesi a tutti gli innamorati d’Italia. Le luminarie resteranno accese fin dopo il Vasco day che si terrà al termine dell’estate per dare la possibilità anche ai turisti di godere di questa idea".

Sempre per il compleanno di Vasco, la sera di sabato 8 febbraio, al BiBap ci sarà una grande festa organizzata da Sergio Pistocco con la partecipazione della Vascover Band e di Alessandra Garatti che presenterà il suo libro ’Vasco andata e ritorno’. E in cantiere c’è anche il VI Massimo Riva Day, tributo a Massimo Riva, chitarrista di Vasco, e alla Steve Rogers Band, che si terrà il 29 settembre prossimo organizzato dal Vasco Rossi Zocca Fan Club.