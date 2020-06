Modena, 16 giugno 2020 - Una ragazzina vicina di casa a Zocca, una ragazzina di 14 anni che da bimba sta diventando donna. Ecco chi era Silvia, la protagonista del famosissimo brano di Vasco pubblicato, primo 45 giri del rocker di Zocca, esattamente 43 anni fa, 15 giugno del 1977. A rivelarlo è lo stsso Blasco (foto) con un post sui social: "Silvia abitava vicino a casa mia e ne avevo un'immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto".

E ancora: "Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori. Ero anche dalla sua parte quando si metteva il rossetto e la mamma non voleva. Se fossi stato una femmina, a quell'età mi sarei comportato come lei. Racconto queste cose perché ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne delle famiglia, la mamma e le zie: l'Espedita, l'Iliana, la Rosanna e l'Ivana". Il post è stato scritto da Rimini, dove Vasco in questi giorni è in vacanza

Secondo le cronache, in quel periodo Vasco abitava con la madre in via Mauro Testi, nel centro di Zocca. A pochi passi dal portone della sua casa c'era il bar Olimpia: Silvia era la figlia dei titolari e quindi il giovane rocker la incontrava spesso.

Qualche anno fa, proprio in occasione del grande show Modena Park nel 2017, una ormai donna era uscita allo scoperto: "Silvia sono io", ha raccontato la professoressa di Filosofia in un liceo di Modena. "Ero presente la sera che Vasco presentò la canzone a Punto Club di Zocca - ha raccontato -, quando introdusse Silvia disse che si era ispirato a una ragazza che da poco si era trasferita da Zocca a Modena". Poi la conferma arrivò propruio da Vasco: "Quando capii che si era ispirato a me ero incredula. Andai da lui e gli chiesi: ‘Vasco ma veramente sono io la Silvia della canzone?’. E lui mi confermò e disse: ‘Sì sì, avevo pensato a te’. Non mi disse esattamente il perché ma con il tempo lo capii. Non so come, ma aveva colto un aspetto del mio carattere. Io sono sempre stata una sognatrice".

