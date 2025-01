Vasco tra gli incendi a Los Angeles: "Sbalordito dalla situazione"

Vasco vola a Los Angeles tra gli incendi, ma sta bene: "Sono arrivato, ho dormito. Ora non c’è nessuno in giro, sembra un deserto dei tartari" rassicura in una storia pubblicata sui social. A spaventare i fan era stato un video, pubblicato su Instagram, con una descrizione allarmante: "Appena sceso dall’aereo – racconta –, ricevo un messaggio dalla mia project manager americana Marina con scritto ’non venire... Non venire’. Rimango sbalordito, non capisco, quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato un incendio all’interno del Griffith Park proprio sopra l’abitazione. Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno messo sotto controllo e spento l’inizio di un incendio che sarebbe stato molto pericoloso.

Questa è la situazione qui a Los Angeles, la paranoia e la paura di incendi sulle colline è ancora molto alta. Nell’aria si sente ancora odore di fumo o forse è una sensazione chissà. Alcuni in giro indossano la mascherina. lo comunque – conclude – ho cominciato i miei allena..menti in quota".