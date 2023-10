Vasi-scultura policromi e opere in porcellana. Ecco i tesori degli artisti Gasparini e Cabiati

Due artisti, Marina Gasparini di Gabicce Mare e Vincenzo Cabiati di Vado Ligure, non ancora troppo conosciuti nonostante esposizioni e una produzione di altissima qualità, come si vede fino a inizio dicembre presso la galleria Emilio Mazzoli di via Nazario Sauro a Modena. L’allestimento "incrocia" le opere dei due artisti italiani che a inizio percorso si presentano rispettivamente con un vaso dorato e con un magnifico piatto a parete: lavori che anticipano di pochi passi le esposizioni personali nelle sale, composte nel caso di Gasparini dalla installazione "Nuke Mars" (da un progetto su Marte di Elon Musk) con trentun vasi-scultura policromi e altri "intessuti" con borchie metallici e fili di tessuto e nel caso di Cabiati da una trentina di opere in porcellana e quindici piatti in terracotta del periodo 2020-22. L’iconografia di tali lavori è complessa quanto affascinante, come raccontano anche i cataloghi editi in tiratura limitata da Mazzoli editore con testi di Roberto Terrosi e Irene Biolchini. Mazzoli, coadiuvato dai figli Mario e Francesco, ha intitolato l’esposizione di Cabiati "Filosofo di cipria. Rosa dietro": il titolo deriva dalle due serie esposte che attraverso una tecnica complessa e raffinata richiamano l’iconografia di certa pittura francese e italiana antica, da Chardin a Boucher, da Delacroix a Tiepolo fino al duo contemporaneo Fiscli-Weisse, nonché il cinema del Barry Lyndon di Stanley Kubrick e della Maria Antonietta di Sofia Coppola. Con queste influenze alle spalle Cabiati dà vita a figure settecentesche inserite nel pulviscolo generato dalla lavorazione della porcellana (ecco il riferimento alla "cipria") mentre nei piatti con fondo rosa affonda le radici visive nel barocco e nel romanticismo. Gasparini, al contempo, propone nel progetto ideato per Mazzoli ceramiche derivanti dal saggio "dalle Indie al pianeta Marte" di Théodore Flournoy dedicato alla medium Hélène Smith. Ingresso libero.

Stefano Luppi