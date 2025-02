Vecchi-Tonelli La paura scende dal palco

Il palcoscenico dà sempre un brivido e anche gli artisti più grandi e ‘navigati’, quando arriva il momento di presentarsi davanti al pubblico, sotto le luci della ribalta, possono provare quel fremito improvviso che spesso si trasforma in una scarica di adrenalina ma può anche generare un blocco creativo. Paure, ansie, insicurezze sono quasi naturali quando si affronta la scena o una qualsiasi prova importante della vita, un esame, un incontro fondamentale, un giorno speciale. E sarà proprio questo il filo conduttore de ’La palestra delle emozioni’, il percorso formativo gratuito proposto dal conservatorio Vecchi-Tonelli con una guida d’eccezione, la celebre pianista e performing coach Gloria Campaner.

Il progetto (che è finanziato grazie al bando Pro-ben del Ministero dell’Università e della ricerca, volto alla promozione del benessere psicofisico degli studenti) si dipanerà lungo tutto il 2025, con una formula didattica in grado di ‘allenare’ il corpo e la mente: seminari, workshop, convegni, laboratori tecnico-pratici con esperti internazionali. Il percorso sarà aperto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole superiori, con appuntamenti mensili fino a ottobre: il Vecchi Tonelli si è aggiudicato il bando in cordata con quattro università telematiche e cinque istituti musicali e accademie. Per la presentazione del progetto, è stata già fissata una serata - evento, mercoledì 26 febbraio al teatro Comunale Pavarotti Freni.

"Per chi studia e suona uno strumento, così come per chiunque si affacci sul palcoscenico della vita, la consapevolezza delle proprie emozioni è fondamentale – spiega Gloria Campaner –. Le emozioni sono il sigillo dell’identità fra il corpo e la mente, raccontano di noi molti aspetti che è bene ascoltare". Occorre dunque imparare ad allenare l’emotività di pari passo con la tecnica. Gloria Campaner, musicista di fama internazionale, ha fatto tesoro della sua esperienza e da alcuni anni ha sospeso la sua intensa attività concertistica proprio dedicarsi al metodo C# - See Sharp, per aiutare le persone a superare lo stress psicofisico legato a una performance pubblica.

"Vogliamo stabilire rapporti di collaborazione con istituzioni esterne interessate a queste tematiche, come l’Accademia Stauffer di Cremona o l’Accademia di Imola, e con le organizzazioni che promuovono importanti concorsi strumentali, dove è normale un altro livello di stress – aggiunge il maestro Giuseppe Fausto Modugno, direttore del Conservatorio –. In questi casi la gestione consapevole della tensione può condizionare la qualità delle prestazioni". Per richiedere informazioni o iscriversi al progetto, è possibile scrivere all’indirizzo infoproben@vecchitonelli.com