Vecchione, il questore che salvò gli ebrei La città rende omaggio al suo Schindler

di Stefano Luppi In occasione del Giorno della Memoria – il 27 gennaio – Modena finalmente celebrerà con la giusta rilevanza lo Schindler del nostro territorio: Francesco Vecchione, dal 1936 al 1948 capo di gabinetto della questura locale, che rischiando vita e carriera evitò i campi di sterminio nazisti a svariati ebrei. Salvò vite umane, proprio come fece su ampia scala nello stesso periodo in Germania l’imprenditore tedesco Oskar Schindler, la cui storia è alla base del celebre film del 1993 di Steven Spielberg ’Schindler’s List’. Il consiglio comunale, giovedì 26, conferirà a questo eroico questore la cittadinanza onoraria postuma all’interno di una cerimonia. Ci saranno alle 18 interventi del presidente del consiglio comunale Fabio Poggi, del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, di Raffaele Barone, primo cittadino di San Paolo Bel Sito vicino Avellino, città natale di Vecchione e la relazione della storica Giulia Dodi che, con Carmine Piscitelli, ha curato il volume ’Vecchione, la normalità e il coraggio. L’uomo di stato che salvò gli ebrei modenesi 1943-1944’ (presentazione sempre il 26, alle 16.45 in Galleria Europa). L’importanza del gesto di Vecchione – a partire dal 1938 quando con l’emanazione delle leggi razziali l’editore Angelo Fortunato Formiggini si buttò dalla Ghirlandina –...