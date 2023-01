"Vecchione scelse di stare nel giusto anche a costo di rischiare la propria vita"

Una corona sulla lapide in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali. Alla cerimonia, che si è svolta ieri, Giorno della Memoria, nella sede di Unimore, ha partecipato anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme al rettore Carlo Alfredo Porro, alla prefetta Alessandra Camporota e al presidente della Provincia Giandomenico Tomei.

Nei prossimi giorni il programma delle manifestazioni promosso dal Comune con Comitato per la storia e le memorie del Novecento e con l’Istituto storico di Modena continua con altre iniziative (www.comune.modena.it).

Intanto il Consiglio Comunale –con voto unanime – ha conferito a Francesco Vecchione, capo di gabinetto della questura di Modena ai tempi dell’introduzione in Italia delle leggi razziali del 1938, la cittadinanza postuma. Vecchione, nato nel 1904 nel comune di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, fu a Modena dal 1936 al 1948, salvando dal suo ufficio gran parte della comunità ebraica della città oggetto di persecuzione. Nel corso della cerimonia, svoltasi in presenza del prefetto Alessandra Camporota, del questore Silvia Burdese, del vicario generale dell’Arcidiocesi Giuliano Gazzetti, e di altre autorità civili e militari, è stata donata una pergamena al figlio Alberto accompagnato dalla moglie e da un nipote. A presiedere l’omaggio, oltre al sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente del Consiglio Fabio Poggi, anche il sindaco di San Paolo Bel Sito Raffaele Barone e la storica Giulia Dodi dell’Istituto storico di Modena.

"Francesco Vecchione, ha detto il sindaco Muzzarelli presentando la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria postuma – ha dato un eccezionale contributo, in qualità di capo di gabinetto della Questura di Modena, alla lotta contro l’odio razziale, la violenza e la sopraffazione durante l’occupazione nazifascista. Vecchione scelse di stare nel giusto, a costo di rischiare la propria vita, confermando anche una coraggiosa direzione della Questura di Modena che provò a opporsi a quella barbarie". Muzzarelli, citando le recenti parole di un’altra cittadina onoraria di Modena, la senatrice a vita Liliana Segre ("per chi ha visto personalmente quell’orrore, quello che viene fatto non è mai abbastanza"), ha invitato a un maggiore impegno di tutti, non solo nel ricordare le vittime modenesi che si opposero a quella persecuzione "penso a persone come Don Elio Monari, Odoardo Focherini, don Dante Sala, don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali ma pure nel prevenire e contrastare derive culturali o violenze connesse ai temi razziali e della Shoah". Sempre ieri mattina Alberto Vecchione e i familiari sono stati ricevuti anche in questura dal questore Burdese e dai funzionari. Nella circostanza gli è stato presentato il vice questore michele morra, attuale capo di gabinetto, stesso ruolo rivestito dal vice questore Francesco Vecchione negli anni ’40 allorquando gli uffici avevano sede in via Saragozza.La visita è terminata con un momento di raccoglimento dinanzi alla stele dedicata a Giovanni Palatucci nel piazzale antistante la questura.

Nella foto: Alberto, figlio di Francesco Vecchione con il questore Burdese e altri familiari