Veglia antiabortista, i dem: "E’ una violenza psicologica"

La veglia antiabortista di fronte al Policlinico "è contraria ai diritti garantiti dalle leggi nazionali: Il Partito Democratico di Modena non intende rimanere silente di fronte a questo assalto ai diritti". Dopo il sindaco Mezzetti anche i Partito Democratico interviene puntando il dito contro quella che è "una campagna per limitare l’autodeterminazione della donna e la sua capacità di prendere decisioni fondamentali per la propria esistenza.

La capacità di autodeterminazione e l’autonomia decisionale sul proprio corpo sono diritti umani fondamentali, sanciti dalle norme attualmente vigenti all’interno di uno Stato, quello italiano, per sua autodefinizione nella Costituzione, laico", sottolineano i dem.

"Queste leggi sono state il frutto di battaglie che hanno portato nelle piazze migliaia di persone, ormai decenni fa, non solo esponenti delle associazioni femministe, ma donne e uomini che spontaneamente hanno fatto sentire la propria voce per ottenere diritti imprescindibili".