Veicoli abbandonati, rimosse tre auto a Cavezzo

Continua il monitoraggio della Polizia Locale di Cavezzo sull’abbandono di veicoli. A seguito dei controlli, sono state rimosse tre auto: una Fiat Seicento, una Dacia e una Renault. Ed è stata recuperata una mountain bike sulla quale sono in corso accertamenti per verificare se rubata. La Seicento è stata rinvenuta vicino al centro di Cavezzo: il proprietario risultava residente in un altro comune. La Dacia, è stata segnalata da un cittadino ed è risultato che il proprietario era residente in provincia di Reggio Emilia e irreperibile sul territorio italiano. La Renault è stata individuata a Ponte Motta, intestata ad un uomo residente in un’altra regione e oggetto di fermo fiscale. Tutte le auto sono state demolite.