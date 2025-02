Veicoli elettrici, nuove postazioni di ricarica a Formigine

In arrivo, entro fine anno, ulteriori 17 postazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici che saranno installati sul territorio formiginese. Quattordici da parte del Gruppo Enel, attraverso la società Enel X Way Italia S.r.l., tre da parte di FASTWAY S.p.a. Ogni infrastruttura è dotata di 2 punti di ricarica e, afferma l’assessore alla Transizione energetica Giulia Malvolti, "con la realizzazione di queste nuove colonnine, non solo verrà raggiunto l’obiettivo di dotare il Comune di Formigine di un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti, ma aggiungendosi alle infrastrutture già presenti sul territorio, seppur non tutte di potenza di ricarica così elevata, l’Amministrazione porterà a 56 i punti di ricarica per veicoli elettrici a disposizione dei cittadini".