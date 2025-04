"Velia e Giacomo", approda a Carpi la mostra su Matteotti

E’ approdata a Carpi la mostra itinerante nazionale "Velia e Giacomo" che, dopo aver fatto tappa nei luoghi più significativi della vita di Giacomo Matteotti, arriva nella città dei Pio alla saletta Fondazione Cassa di Risparmio in corso Cabassi e per la prima volta in terra emiliana per ricordare il centenario dell’assassinio del deputato socialista. La mostra, che ha attraversato l’Italia tra sedi istituzionali e istituti scolastici nel corso dell’anno del centenario dell’omicidio di Matteotti per mano dei sicari fascisti, fa parte di un progetto di Anppia nazionale per ricordare il martire antifascista e chi, come sua moglie Velia Titta, ha subito il dolore di un’ingiustizia irreparabile. Consiste in una serie di pannelli e propone un video e un volume appositamente realizzato per l’occasione espositiva, è stata curata dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani e viene proposta in collaborazione con Anpi, Istituto Storico di Modena, Fiap Italia, Fondazione ex campo di concentramento di Fossoli e grazie al contributo della Fondazione Cr Carpi. Nel corso dell’inaugurazione è stata presentata la graphic novel che approfondisce in modo più ampio la vicenda storica, contestualizzando in modo più preciso le lettere e i fatti che hanno segnato la vita dei due protagonisti ed è stato possibile vedere l’animazione realizzata appositamente per la mostra. La mostra La mostra fa parte di "Storie ribelli", il ciclo di iniziative che con mostre, presentazioni di libri, graphic novel e reading storici celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Orari di apertura: venerdì, sabato e domenica dal 18 al 27 aprile, dalle ore dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

r. m.