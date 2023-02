Velivolo forse nascosto dalla neve, 11 giorni di incessanti ricerche

Ridotte, in attesa di condizioni meteo più favorevoli, le ricerche del velivolo condotto dal 61enne Ivano Montanari scomparso sull’Appennino modenese il 28 gennaio, dopo 11 giorni di incessanti perlustrazioni con unità di ricerca a terra ed in volo: Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Maggiori speranze di localizzare il relitto del velivolo bianco si avranno con lo scioglimento della neve. E’ probabile che la neve ora nasconda i resti. Intanto ci si interroga sul perché il dispositivo di emergenza installato a bordo non si sia attivato. Franco Ralli, pilota presso l’aeroporto di Belluno, spiega: "I velivoli della categoria di quello disperso sono dotati, per legge, di un Trasmettitore Localizzatore di Emergenza (ELT). Il dispositivo si attiva automaticamente in caso di un atterraggio forzato all’impatto col suolo oppure manualmente da parte del pilota. L’ELT trasmette su due diverse frequenze: la prima invia un segnale al Centro Satellitare della Guardia Costiera, che localizza l’area dell’incidente ed allerta le unità di ricerca e soccorso, mentre la seconda è la frequenza internazionale di allarme ed orienta gli elicotteri per la ricerca".

Quali le probabili cause che non avrebbero fatto attivare l’ELT? "Posso esprime delle congetture – risponde Ralli –, la principale causa potrebbe essere stata un suo malfunzionamento, oppure la violenza dell’impatto potrebbe averlo distrutto. E’ anche possibile che avesse le batterie scariche a causa delle basse temperature, e non si può escludere, anche se meno probabile, che il pilota non abbia armato il dispositivo. Anche da questa esperienza, per quanto avversa, ognuno (unità di ricerca, Aero Club e tutti i piloti) dovrà trarre ammaestramenti con lo scopo di elevare la sicurezza per salvaguardare le vite umane. Si dovrà valutare se tecniche e procedure di ricerca possono essere ottimizzate". Ralli poi esprime apprezzamento e profonda gratitudine per tutto quello che il personale dei diversi Corpi dello Stato ha svolto per la ricerca del pilota su un terreno impervio con un metro di neve e temperature di meno 10°C. "Il mio pensiero – aggiunge – va soprattutto ad Ivano Montanari, il pilota disperso, che si è trovato ad affrontare condizioni meteorologiche non favorevoli, tra cui limitata visibilità, altezza delle nubi molto bassa e moderata turbolenza".

