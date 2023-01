Velox di Massa: 2500 multe, quasi 7 al giorno

Una raffica di multe, ben 2.501 nel 2022 (a conti fatti, in media sono quasi 7 al giorno), per eccesso di velocità, rilevate in massima parte a Massa Finalese, sul tratto di strada che arriva da Rivara. Il velox della frazione spicca tra i dati presentati ieri, in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia locale di Finale Emilia. I festeggiamenti, preceduti dalla santa messa, riprendono una tradizione amata ma tralasciata negli ultimi anni. Il sindaco Claudio Poletti ha riconosciuto "il ruolo di sempre maggiore responsabilità" delle forze di polizia e ha sottolineato come "il lavoro in team e l’unione di intenti" si mostri una "precondizione alla sicurezza della cittadinanza". "Non è solo con il controllo e con la repressione", infatti, che si contribuisce alla sicurezza di tutti, ma fondamentale è la prevenzione, "un obbligo nei confronti delle devianze". Prevenzione vuol dire anche "educazione che parte dai rapporti con le scuole, per creare degli adulti consapevoli e maturi, capaci di rispetto per le persone e per l’ambiente in cui vivono", ha concluso il sindaco. È intervenuto il comandante della Polizia locale Fabio Ferioli, sintetizzando l’attività svolta nel 2022 e ponendo l’accento sull’essenzialità del servizio: "La polizia locale ha un ruolo determinante in quanto conoscitrice del territorio e dei vari aspetti che lo caratterizzano, non ultimi nei controlli edilizio, annonario, commerciale e di infortunistica stradale", inoltre altrettanto importanti appaiono "i controlli finalizzati al rispetto del codice della strada e dei regolamenti comunali, così come l’attività didattica con le scuole che ha suscitato notevole interesse". Infine, grande attenzione è stata dedicata all’ambiente, nonostante la rappresentanza delle guardie ecologiche abbia lamentato l’esiguità delle forze, solo due a Finale Emilia, tanto da essersi resa necessaria l’istituzione di un gruppo di volontari autonominatosi ’Mani Pulite’, impegnato nella raccolta dei rifiuti in zone trascurate dalla convenzione con la Geovest, come i dirupi degli argini o la campagna isolata.

Positivamente è stata accolta la notizia che i cittadini che si avvalgono del reddito di cittadinanza siano stati preposti ad attività ambientali. Il passo successivo è la creazione di un tavolo di collaborazione tra gli attori sul territorio per l’intervento congiunto nelle criticità.

Rossella Famiglietti