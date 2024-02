Vende alcolici abusivamente, daspo e sanzione

Birre, gin e bevande energizzati: questa la merce venduta abusivamente al parco XXII Aprile da una donna, che se ne andava in giro con il suo carico di alcolici nascosto in un carrellino. Scoperta dalla Polizia locale è stata fermata e sanzionata per oltre 5mila euro. Nella stessa operazione volta al controllo e presidio del territorio, gli operatori hanno identificato dieci stranieri irregolari. È avvenuto nel pomeriggio di venerdì quando gli operatori hanno notato un gruppo di stranieri che si era riunito all’altezza della struttura di Renzo Piano. La donna, 68 anni di nazionalità ghanese, è stata sanzionata e nei suoi confronti è anche stato disposto un ordine di allontanamento.