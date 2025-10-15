Vendemmia, perso il 17,2% di produzione

Si è chiusa con esiti tra i più modesti dell’ultimo decennio la vendemmia 2025 nell’area dei lambruschi. Le cantine sociali modenesi e reggiane, che trasformano il 94% delle uve prodotte nelle due province, hanno infatti registrato un calo del 17,2%, con una raccolta ferma a 2.349.609 quintali.

Dopo la ripresa del 2024, quando si era registrato un aumento del 16,5% rispetto a un 2023 largamente al di sotto della media decennale, il quantitativo di uve raccolte ha fatto un deciso balzo all’indietro, con quasi 500 mila quintali in meno rispetto allo scorso anno, 80 mila in meno sul già magro 2023 e 300 mila quintali al di sotto della media dell’ultimo decennio.

Dalle analisi presentate da Confcooperative Terre d’Emilia nell’incontro congiunto delle cantine sociali modenesi e reggiane (13 realtà con 23 stabilimenti) emerge, all’opposto, l’ottimo andamento della qualità, con un grado zuccherino, che è tra i più alti (il secondo, in graduatoria, attestato a 17,6 gradi) dell’ultimo decennio.

Il calo della produzione ha riguardato sia i Lambruschi che l’Ancellotta; per i primi, infatti, il raccolto è risultato inferiore dell’11,6% a quello del 2024 (complessivamente 1.395.000 quintali contro 1.577.000), mentre per l’Ancellotta la diminuzione è stata addirittura del 26,2%, con la produzione attestata a 766 mila quintali (270 mila quintali in meno rispetto allo scorso anno). In calo, infine, anche le uve bianche, con una produzione pari a 188 mila quintali (-12,4% sul 2024).

"Siamo in presenza – sottolinea Confcooperative, che associa 620 imprese a Modena, Reggio Emilia e Bologna – di giacenze modeste negli stabilimenti, e questo può indurre a un cauto ottimismo".