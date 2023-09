"Vendemmia,manca l’aiutodel Governo"

"Vorrei ricordare al segretario cittadino di Fratelli d’Italia di Carpi, Federica Carletti, che in questa fase storica il suo partito è al Governo ed esprime il Ministro all’Agricoltura. Quando si governa un Paese non basta più fare l’elenco dei problemi". L’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, interviene in replica a quanto affermato dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Federica Carletti, che facendosi portavoce anche di alcuni produttori carpigiani del vitivinicolo, ne ha espresso le preoccupazioni, rivolgendo un appello di intervento alla Regione. "L’Emilia-Romagna fa la sua parte – ribatte l’assessore Mammi – e ogni anno mette 25 milioni di euro a disposizione del settore vitivinicolo per le produzioni, il rinnovo dei vigneti, oltre alle attività di promozione internazionali dedicate al vino. Il settore è attraversato da difficoltà nelle produzioni e nei consumi per l’incidenza dei costi e dell’inflazione e al momento non abbiamo visto mettere in campo da parte del Governo grandi soluzioni". "Malattie della vite come la flavescenza e la peronospera stanno attaccando le produzioni e arrecando gravi danni ai vigneti, dalla Val d’Aosta alla Sicilia. Gli assessori regionali di tutta Italia hanno più volte messo in rilievo negli ultimi 6 mesi questo gravissimo problema al Ministero – ed è stato fatto anche nella giornata di ieri nel corso della Commissione nazionale politiche agricole che si è tenuta in Campania –, senza però ottenere grandi risposte. Il Governo ha messo per i danni causati dalla peronospera 1 milione di euro a a disposizione per tutto il territorio nazionale, invece per la flavescenza dorata sono stati stanziati poco più di 3 milioni di euro su due anni nell’ultima legge di bilancio, grazie ad un emendamento dell’onorevole Stefano Vaccari". "Il Governo latita su vari fronti e non ha ancora messo in campo una strategia nazionale per risolvere i problemi causati da malattie ai vigneti o dalla crisi del mercato vinicolo. Ricordo inoltre che ad aprile 2023 in tutte le zone della Regione si sono verificate gelate tardive: abbiamo sollevato il problema in più riunioni, chiedendo immediatamente la deroga al decreto legislativo 1022014 e indennizzi per gli agricoltori, ma il Governo non ha stanziato un euro a favore delle imprese che hanno avuto danni fino all’80% delle produzioni. Ricordo che i Governi precedenti per le gelate nel 2020 e nel 2021 hanno stanziato 100 milioni di euro, indennizzando gli agricoltori colpiti". "Invito quindi la signora Carletti a mettersi in contatto con il proprio Governo - conclude l’assessore - e a intervenire il prima possibile per riconoscere le risorse alle imprese agricole emiliano-romagnole danneggiate".

Maria Silvia Cabri