"Vendiamo le azioni Hera per il polo socio sanitario"

E se oltre un quarto delle azioni Hera appartenenti all’Unione Terre di Castelli fossero vendute per estinguere un mutuo e per realizzare il polo socio sanitario? La proposta arriva dai civici di Vignola Cambia, attualmente in maggioranza con un consigliere e un assessore. Nello specifico il coordinatore della lista, Mauro Smeraldi, scrive tra l’altro sulla pagina web di Vignola Cambia: "La mancata adesione della nostra Unione (grazie all’azione dei civici) al patto di sindacato tra i soci pubblici di Hera, relativo alla vendita delle azioni e alla regolamentazione del diritto di voto, rende le azioni di nostra proprietà liberamente alienabili. In questa fase il valore di mercato delle azioni medesime risulta alto (pari ad euro 3,098 ciascuna), e tale potrebbe non essere fra qualche tempo. L’Unione (ma solo i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola, avendo gli altri già vendute tutte le azioni possedute) è proprietaria complessivamente di 8.002.601 azioni di Hera (di cui 2.789.155 riferibili al Comune di Vignola) per un valore complessivo di 24.792.000 euro circa. I dividendi delle azioni nell’ultimo anno sono stati pari circa a 1 milione di euro, di cui 650.000 euro circa sono stati utilizzati per il pagamento delle rate del mutuo a suo tempo contratto dall’Unione per l’acquisto delle azioni dai Comuni proprietari. La proposta di Vignola Cambia è molto semplice e concreta: vendita di circa 2.100.000 azioni, per un prezzo complessivo di 6.505.820 euro, da utilizzare per l’estinzione dell’importo residuo del mutuo di cui sopra; vendita di circa 1.000.000 di azioni, per il prezzo complessivo di 3.100.000 euro, da utilizzare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del nuovo Polo Socio Sanitario, senza ricorrere alla stipula di un finanziamento oneroso. La proposta va affinata – conclude Smeraldi - ma il risultato politico è molto positivo". m.ped.