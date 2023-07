Vendita scontata prima dei saldi Negoziante multata per il cartello

"Mercoledì, giorno dei pre-saldi, sono stata multata con 1000 euro perché avevo esposto il cartello ‘vendita promozionale Mid season’ prima del giorno ufficiale. E non sono stata la sola". Una commerciante del centro si sfoga dopo essere stata sanzionata: "E’ arrivato il controllo dei vigili, che io reputo mandati da ‘colleghi’ di negozi di Carpi ovviamente in incognita, perché ho messo il cartello ‘vendita promozionale Mid season’. Lo hanno esposto in tanti da un mese circa, purtroppo perché la primavera non è andata molto bene come stagione avendo fatto brutto tempo fino a inizio giugno. Credo che davvero ci sia una grande mancanza di collaborazione in questo mestiere dove si vuole il male altrui". "Mi dispiace davvero che ci siano persone che vanno in giro a fare foto alle vetrine che pubblicano il cartello come il mio ‘Promo’, come mi è stato detto dalla vigilessa, a tutti i negozi che lo esponevano, perché ovviamente non sono l’unica, e lo hanno comunicato direttamente ai vigili mandandoci il controllo esattamente il giorno prima dell’avvio ufficiale. Chiedo ai negozi come me che hanno avuto il mio stesso controllo e sono stati multati anche in modo salato, di contattarmi, in modo da unire le nostre richieste di annullamento o di riduzione della sanzione. Grazie comunque ai clienti che continuano a sostenerci".

m.s.c.