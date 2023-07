Vendita truffa online: deve risarcire la vittima

Aveva acquistato un’auto attraverso il noto sito Subito.it ma la donna, residente a Formigine, si era accorta poco dopo che quella vettura aveva ben il triplo dei chilometri dichiarati dal venditore. Ieri l’uomo in questione è stato condannato ad una pena pecuniaria di novemila euro e ad una provvisionale, nei confronti della vittima della truffa, di 3mila euro. L’episodio era accaduto nel 2018 a Formigine. Secondo le accuse il giovane imputato, proponendosi come intermediario fra venditore e acquirente per la cessione di una Citroen, con artifizi e raggiri aveva dichiarato alla vittima, ovvero all’acquirente, che la vettura era del suocero e che aveva percorso solo 115mila chilometri (mentre in realtà erano stati percorsi già 223.000 km alla data dell’ultima revisione). Dalle indagini dei carabinieri è emerso come l’imputato, infatti, avesse acquistato il mezzo dal reale venditore per 500 euro, per poi rifilarlo alla donna per 2.500 euro.