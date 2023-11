Venditore di telefoni in negozio di elettronica

Il Centro per l’Impiego di Vignola rende noto che un esercizio commerciale che vende e assiste su prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici, telefonia e informatica con sede a Vignola, ricerca 1 addettoa alla vendita per il reparto telefoni e Vodafone Store. La figura dovrà occuparsi della vendita di telefoni e della promozioneattivazione dei servizi Vodafone. Tra i requisiti il fatto di essere in possesso della patente B e di essere automuniti. Inoltre, si dovranno avere buone competenze nell’utilizzo del PC e dello smartphone. Saranno prioritariamente considerate le candidature di persone che abbiano conseguito un diploma di scuola superiore o abbiano maturato precedenti esperienze in analogo ruolo. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo pieno. Le domande vanno inviate entro il giorno 13112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe