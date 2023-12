’Venditori di sogni’. In volo con Turrini

Nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Pavullo è in corso, fino al 4 febbraio del prossimo anno, la mostra di opere dell’artista modenese Odo Camillo Turrini, che utilizza la ceramica per dare forma al proprio pensiero, al proprio messaggio. ’Venditori di sogni’ , il titolo, è già fonte di riflessioni sulla natura umana e sulla quotidianità; soprattutto un invito a vivere pienamente le nostre aspirazioni, le speranze, consapevoli delle capacità e delle attitudini che possediamo. Il percorso espositivo, magistralmente allestito, ricongiunge il tema del sogno alla fiaba: il racconto popolare che ha radici antichissime e non ha una morale. Così come il sogno, essa fa parte del nostro esistere. "Siamo fatti della stessa natura dei sogni", diceva Shakespeare, per questo l’artista ci invita a prendere dolcemente coscienza di noi stessi, attraverso il suo pensiero concreto, mai banale, che riconduce alla natura dell’uomo e alle riflessioni che nascono dal quotidiano. I ‘venditori di sogni’ di Camillo Turrini, sono sempre accompagnati dalla valigia, simbolo del bagaglio di aspirazioni, desideri, progetti che ci accompagna e dal quale a volte fatichiamo a uscire. Occorre spiccare il volo, tralasciando ogni timore. Il messaggio è semplice, universale perché comprensibile a tutti e da tutti condivisibile. Un messaggio saggio, limpido, che nell’irripetibile miriade di riflessi, ottenuti grazie all’eccellenza tecnica e alla profonda sensibilità dell’artista, esplora significati nuovi e riporta all’infinito. Il vero sogno siamo noi e dovremmo sempre nutrirci di bellezza per essere davvero protagonisti, e non solo spettatori, di un’esistenza piena e meravigliosa. Ci occorre il coraggio di spiccare il volo, come i passerotti che accompagnano i ‘venditori di sogni’. La mostra, a ingresso libero, è visitabile il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi, dalle 16 alle 19, Negli altri giorni, su richiesta, dalle 10 alle 13.

Cristina Boschini