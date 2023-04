Venditti e De Gregori in piazza Roma a Modena: ecco quando

Modena, 5 aprile 2023 – "Il 25 giugno saranno in piazza Roma per un concerto Antonello Venditti e Francesco De Gregori, inoltre stiamo predisponendo per lo spazio davanti a Palazzo Ducale una serie di eventi tra musica e teatro che renderemo nota dopo Pasqua". L’annuncio del concerto delle due star della musica italiana è dell’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi che in questi ultimi anni è spesso intervenuto in un dibattito più volte emerso in città. Dopo lo storico Modena Park di Vasco nel 2017 la musica dal vivo non è quasi più stata protagonista sotto la Ghirlandina, eccetto lo scorso anno il concerto di Ultimo allo stadio Braglia.

"Stavamo da tempo – prosegue l’assessore – ragionando su questo tema anche ascoltando gli esperti che via via sono intervenuti. Intanto abbiamo riaperto ai concerti lo stadio, ma per l’estate in arrivo vogliamo avere altri appuntamenti live in piazza Roma e in altre piazze del centro storico. L’estate modenese peraltro sarà aperta dall’appuntamento di Arti Vive Festival, il 4 luglio ai Giardini ducali, che porta a Modena il concerto dei londinesi Shame per il quale è già aperta la prevendita. Ma prima, appunto il 25 giugno avremo il concerto di De Gregori e Venditti anch’esso a pagamento anche se continueremo a essere la città dei festival gratuiti e dei tanti appuntamenti diffusi sul territorio". Se gli Shame, band tra le più celebri al mondo del post-punk e indie-rock internazionale attirerà presumibilmente un pubblico giovane, diverso si presume il pubblico di piazza Roma: "Sono pubblici differenti – prosegue Bortolamasi – per piazza Roma che ospiterà per i suoi eventi circa 3mila persone abbiamo immaginato un pubblico più generalista, allargato al massimo. La qualità si riscontra in vari contesti e sfido a trovare qualcuno che non conosca le canzoni di De Gregori e di Antonello Venditti. Radio Bruno in Piazza come l’anno scorso? Non faccio annunci prima che sia deciso, stiamo lavorando per offrire sempre più appuntamenti musicali: immaginiamo in piazza Roma di arrivare a 3-4 eventi di alto livello. Questo concerto e altri appuntamenti faranno scaldare il cuore di molta gente, penso sia una bella notizia per tutti perché siamo consapevoli come amministrazione che bisogna investire sui nomi". Ancora pochi mesi dunque e si potrà cantare a squarciagola La donna Cannone, Rimmel e Viva l’Italia di De Gregori o Sotto il segno dei Pesci, Roma Capoccia e Notte prima degli esami di Venditti. Stefano Luppi