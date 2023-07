Venerdì di luglio tra negozi e cultura

E’ ancora festa questa sera a Vignola per l’ultimo venerdì di luglio, con negozi aperti e visite gratuite ai principali monumenti cittadini. Tante poi le iniziative in programma. Alle 21, in piazza dei Contrari, per il cartellone di Etra Festival, il giornalista e conduttore televisivo Michele Mirabella intratterrà il pubblico con lo spettacolo "Curriculum". In piscina musica dal vivo, in via Bonesi musica e ballo anni ’40 e ’50, alla libreria per ragazzi "Il Castello di carta", alle 21,30, incontro con l’autore e illustratore Andrea Antinori dal titolo "Tra levrieri, lemuri e famose esplosioni".

m.ped.