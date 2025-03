Venerdì i funerali di Daniele Venturelli

Si svolgeranno venerdì i funerali di Davide Venturelli, il 59enne di Cavezzo morto nella notte tra sabato e domenica, a seguito delle lesioni riportate nello scontro con un furgone avvenuto a Cortile, all’incrocio tra via Griduzza e via Cavetto-Gherardo. Da oggi alle 14 sarà possibile fare visita alla salma alla Casa Funeraria ‘Domus Mirandola’ a Mirandola: qui venerdì alle 14.40 sarà impartita la benedizione. La famiglia Venturelli, come specificato dalle onoranze Bianchini di Medolla, per chi volesse fare una offerta in memoria di Davide, ha indicato come destinataria la Croce Blu di Cavezzo.