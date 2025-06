Venerdì si celebra il Beato Focherini

Venerdì la chiesa di Carpi celebra la memoria liturgica del Beato Odoardo Focherini: oggi pomeriggio alle 18.30 in Cattedrale, il vicario generale della Diocesi, monsignor Gildo Manicardi, presiederà Messa in onore del Beato. Al termine, ci sarà la collocazione definitiva della reliquia del Beato nell’altare di Santo Stefano, a significare il comune martirio in odio alla fede. La reliquia del Beato Focherini è rappresentata dalla fede nuziale, simbolo di fedeltà coniugale nel sacramento del matrimonio con Maria Marchesi. Il Beato sarà ricordato in tutte le parrocchie e comunità.