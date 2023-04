Venerdì una nuova assemblea "La lotta continua sulla moschea"

Venerdì assemblea pubblica organizzata dal Movimento 5 stelle sul polo logistico. A suonare la carica chiedendo di partecipare è Modena volta pagina che annuncia come la "battaglia continuerà. Continuerà sia perché i residenti del Comitato Villaggio Europa non demordono, sia perché ora anche Conad, a cui pesa questa pessima pubblicità, ha riaperto il dialogo coi cittadini scavalcando anche la giunta. Il sindaco dovrà tornare alla Sacca per convincere i residenti dell’opportunità di collocarvi anche una nuova moschea da 1000-2000 posti (300-600 auto) con ingresso a 30 metri da quello del Polo Logistico a cui giungeranno 500 Tir al giorno. Sul piede di guerra anche l’altro comitato, Pro Rione Sacca, che sottolinea come Il Pd per l’ex Pro Latte annunci "un percorso partecipativo". Di fronte "alla compattezza e alla civile competente, determinata, richiesta dei residenti di maggiore e di migliore verde – rileva il comitato – i democratici guardano appunto già alla prossima tappa, quella dell’ex ProLatte che sarà oggetto dell’accordo di programma CpC-Comune e sulla quale dovrebbe sorgere la nuova moschea. La partecipazione non c’è stata anche per questo argomento. Silenzio fino a quando i cittadini scoprono l’accordo tenuto nascosto e convocano un’assemblea pubblica. Partecipano i consiglieri, non tutti, ma la giunta né risponde né si presenta. Soltanto il sindaco risponde, almeno".