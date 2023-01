"Veniamo dal Minnesota alla ricerca delle nostre radici"

Sono arrivati da oltre oceano per trascorrere il capodanno a Montese e alla ricerca delle loro radici. Bruce Hockings e la moglie Patrice Feterl, in una decina di ore di volo, si sono lasciati alle spalle la neve e il gelo che in questi giorni avvolge il Minnesota dove vivono. Nella valigetta hanno portato alcune carte con l’albero genealogico da completare. Ma è stato facile riempire le caselle ancora vuote. A Montese e nella vicina Pietracolora di Gaggio Montano, nel bolognese, hanno trovato una schiera di parenti, tutti con il cognome Mecagni, che, come i suoi antenati, appartengono alla famiglia storica di mugnai ramificata in mezzo mondo. Allora capofamiglia era Giuseppe Mecagni che sposò Letizia Bernardi, tredici figli, alcuni emigrati negli States e altri in Francia. Abitavano al Mulino della Riva di Maserno, frazione di Montese. Englebereto, uno dei tredici, è il bisnonno materno di Bruce. Aveva 22 anni quando nel novembre 1910 si sposò a Montese con Irene Piccinelli. Un mese dopo i giovani sposi partirono per l’America. Raggiunsero il porto di Le Havre, in Francia, dove si imbarcarono su La Lorraine con destinazione Illinois. "Avevano 60 dollari in tasca per iniziare una nuova vita in un nuovo mondo", racconta Bruce. Da New York raggiunsero Ladd, alcune ore fra treno e bus da Chicago, poi si stabilirono a Standard. Lui dichiarò alle autorità statunitensi che si recava dal fratello Primo e, quando fu registrato, all’impiegato scappò una ‘C’ in più e il suo cognome diventò Meccagni. Lavorò per 40 anni nella miniera di carbone di quel piccolo paese. "Ogni nuova generazione ha prosperato grazie al coraggio di Engelberto e di sua moglie. Onoriamo il loro coraggio e il loro spirito di avventura", dice Bruce, la cui mamma era Barbara Mecagni, figlia di Luigi di Engelberto. La notte di capodanno Bruce e la moglie l’hanno trascorsa in Piazza Repubblica a Montese. "É stato bellissimo. Abbiamo rispettato la tradizione di famiglia – ha detto Bruce - di mangiare le Zampanelle, l’ultimo giorno dell’anno, come facciamo in casa in America da sempre". Poi ha espresso un desiderio di diventare cittadino di Montese.

Walter Bellisi